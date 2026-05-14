Con el propósito de generar bienestar en los habitantes de Chicago, distintas despensas han organizado la entrega de alimentos gratis desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo. Esta red de solidaridad pretende facilitar el acceso a productos básicos sin la necesidad de gastar un dólar. De residir en esta ciudad, te invito a leer esta nota para que sepas los puntos de distribución y en qué horarios estarán disponibles.
Se trata de una iniciativa pensada en los habitantes que están registrando escasos recursos económicos, pues les brindaría un alivio en los gastos que presentan mensualmente.
Para este fin de semana, Greater Chicago Food Depository nuevamente realizará la entrega de suministros nutritivos para la población que radica en la ‘Ciudad de los Vientos’ y alrededores; eso sí, es necesario acudir antes de la hora pactada, ya que es posible la presencia de colas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago del 15 al 17 de mayo
Viernes 15 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Our Lady of the Holy Family
|1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607
|1:30 a 3:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 1:30 p.m.
|Pilsen Wellness Center, Inc.
|2319 S Damen Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 2 p.m.
|Wells Temple of Deliverance Community Dev Center
|2739 W Madison St., Chicago, IL 60613
|10 a.m. a 3 p.m.
Sábado 16 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Pilgrim Rest MBC
|1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
|12 a 2 p.m.
|St Teresa of Avila Parish
|1950 N Kenmore Ave, Chicago, IL 60614
|9:30 a 11:30 a.m.
|Circle Foundation
|3052 S Gratten Ave., Chicago, IL 60608
|9:30 a 11:30 a.m.
|St Teresa of Avila Parish
|1950 N Kenmore Ave., Chicago, IL 60614
|9:30 a 11:30 a.m.
|Care For Friends
|530 W Fullerton Pkwy., Chicago, IL 60614
|11 a.m. a 1 p.m.
Domingo 17 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
|4 a 5:30 p.m.
|Legler Regional Library
|115 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624
|1 a 4 p.m.
|Fuel Movement Community Organization
|4248 W Cermak, Chicago, IL 60641
|9 a.m. a 12 p.m.
|North Shore SDA Church
|5220 N California Ave., Chicago, IL 60625
|10 a.m. a 12 p.m.
|Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C.
|6601 S Kedzie Ave, Chicago, IL 60629
|1 a 3 p.m.
En caso no hayas identificado una despesa cerca a tu domicilio, puedes ingresar al siguiente ENLACE; tan solo colocando tu código postal o la dirección de tu hogar, el sistema te revelará cuáles son los puntos de entrega más cercanos.
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