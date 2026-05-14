Con el propósito de generar bienestar en los habitantes de Chicago , distintas despensas han organizado la entrega de alimentos gratis desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo. Esta red de solidaridad pretende facilitar el acceso a productos básicos sin la necesidad de gastar un dólar. De residir en esta ciudad, te invito a leer esta nota para que sepas los puntos de distribución y en qué horarios estarán disponibles.

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Se trata de una iniciativa pensada en los habitantes que están registrando escasos recursos económicos, pues les brindaría un alivio en los gastos que presentan mensualmente.

Para este fin de semana, Greater Chicago Food Depository nuevamente realizará la entrega de suministros nutritivos para la población que radica en la ‘Ciudad de los Vientos’ y alrededores; eso sí, es necesario acudir antes de la hora pactada, ya que es posible la presencia de colas.

Esta iniciativa pretende beneficiar a las personas con escasos recursos económicos de Chicago. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago del 15 al 17 de mayo

Viernes 15 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Chicago Lights 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 9:30 a 11:30 a.m. Our Lady of the Holy Family 1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607 1:30 a 3:30 p.m. Pilsen Food Pantry 2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608 10 a.m. a 1:30 p.m. Pilsen Wellness Center, Inc. 2319 S Damen Ave., Chicago, IL 60608 10 a.m. a 2 p.m. Wells Temple of Deliverance Community Dev Center 2739 W Madison St., Chicago, IL 60613 10 a.m. a 3 p.m.

Sábado 16 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Pilgrim Rest MBC 1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612 12 a 2 p.m. St Teresa of Avila Parish 1950 N Kenmore Ave, Chicago, IL 60614 9:30 a 11:30 a.m. Circle Foundation 3052 S Gratten Ave., Chicago, IL 60608 9:30 a 11:30 a.m. St Teresa of Avila Parish 1950 N Kenmore Ave., Chicago, IL 60614 9:30 a 11:30 a.m. Care For Friends 530 W Fullerton Pkwy., Chicago, IL 60614 11 a.m. a 1 p.m.

Acude con anticipación a estas despensas para recibir alimentos gratis en estos días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Domingo 17 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Meals Ministry 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 4 a 5:30 p.m. Legler Regional Library 115 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624 1 a 4 p.m. Fuel Movement Community Organization 4248 W Cermak, Chicago, IL 60641 9 a.m. a 12 p.m. North Shore SDA Church 5220 N California Ave., Chicago, IL 60625 10 a.m. a 12 p.m. Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C. 6601 S Kedzie Ave, Chicago, IL 60629 1 a 3 p.m.

En caso no hayas identificado una despesa cerca a tu domicilio, puedes ingresar al siguiente ENLACE ; tan solo colocando tu código postal o la dirección de tu hogar, el sistema te revelará cuáles son los puntos de entrega más cercanos.

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