Es importante conocer los horarios y los puntos de entrega para recibir estos productos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Es importante conocer los horarios y los puntos de entrega para recibir estos productos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Con el propósito de generar bienestar en los habitantes de , distintas despensas han organizado la entrega de desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo. Esta red de solidaridad pretende facilitar el acceso a productos básicos sin la necesidad de gastar un dólar. De residir en esta ciudad, te invito a leer esta nota para que sepas los puntos de distribución y en qué horarios estarán disponibles.

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Se trata de una iniciativa pensada en los habitantes que están registrando escasos recursos económicos, pues les brindaría un alivio en los gastos que presentan mensualmente.

Para este fin de semana, nuevamente realizará la entrega de suministros nutritivos para la población que radica en la ‘Ciudad de los Vientos’ y alrededores; eso sí, es necesario acudir antes de la hora pactada, ya que es posible la presencia de colas.

Esta iniciativa pretende beneficiar a las personas con escasos recursos económicos de Chicago. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Esta iniciativa pretende beneficiar a las personas con escasos recursos económicos de Chicago. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago del 15 al 17 de mayo

Viernes 15 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St, Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Our Lady of the Holy Family1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 606071:30 a 3:30 p.m.
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 6060810 a.m. a 1:30 p.m.
Pilsen Wellness Center, Inc.2319 S Damen Ave., Chicago, IL 6060810 a.m. a 2 p.m.
Wells Temple of Deliverance Community Dev Center2739 W Madison St., Chicago, IL 6061310 a.m. a 3 p.m.

Sábado 16 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Pilgrim Rest MBC1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 6061212 a 2 p.m.
St Teresa of Avila Parish1950 N Kenmore Ave, Chicago, IL 606149:30 a 11:30 a.m.
Circle Foundation3052 S Gratten Ave., Chicago, IL 606089:30 a 11:30 a.m.
St Teresa of Avila Parish1950 N Kenmore Ave., Chicago, IL 606149:30 a 11:30 a.m.
Care For Friends530 W Fullerton Pkwy., Chicago, IL 6061411 a.m. a 1 p.m.
Acude con anticipación a estas despensas para recibir alimentos gratis en estos días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Acude con anticipación a estas despensas para recibir alimentos gratis en estos días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Domingo 17 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Meals Ministry126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 4 a 5:30 p.m.
Legler Regional Library115 South Pulaski Road, Chicago, IL 606241 a 4 p.m.
Fuel Movement Community Organization4248 W Cermak, Chicago, IL 606419 a.m. a 12 p.m.
North Shore SDA Church5220 N California Ave., Chicago, IL 6062510 a.m. a 12 p.m.
Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C.6601 S Kedzie Ave, Chicago, IL 606291 a 3 p.m.

En caso no hayas identificado una despesa cerca a tu domicilio, puedes ingresar al siguiente ; tan solo colocando tu código postal o la dirección de tu hogar, el sistema te revelará cuáles son los puntos de entrega más cercanos.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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