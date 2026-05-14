Si vives en Texas y la comida no te está alcanzando, hay una buena noticia para ti: del 15 al 17 de mayo tendrás varias opciones para conseguir alimentos gratis cerca de tu casa. En esos días, distintas organizaciones y bancos de comida instalarán puntos de distribución en varias ciudades, con horarios específicos de atención para que puedas acercarte sin costo. En esta nota te contamos cuáles son esos lugares, a qué hora reparten y qué debes tener en cuenta antes de ir para aprovechar mejor esta ayuda.
De acuerdo con la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; además, no es necesario ser ciudadano estadounidense y la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya alimentos disponibles.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 15 AL 17 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026.
ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO
Light of Christ Lutheran Church
- 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
- 346-463-1513
- De: 3:30 PM - 5:00 PM
Grace Episcopal Church
- 112 W Lang St Alvin, TX 77511
- 281-331-5657
- De: 11:00 AM - 4:00 PM
Baytown United Seventh-day Adventist Church
- 401 W Nazro St Baytown, TX 77520
- 713-858-4735
- De: 11:00 AM - 2:00 PM
Impact Early College High School
- 1415 Market St Baytown, TX 77520
- 281-420-4802
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
- 1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504
- 832-476-9732
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown
- 307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520
- 832-597-8908
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Christian Helping Hands
- 4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584
- 281-485-9776
- De: 9:30 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos)
De Zavala Middle School
- 101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506
- 713-740-0544
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Iglesia Cristiana Vision Divina
- 15703 Market St Channelview, TX 77530
- 281-763-5899
- De: 5:00 PM - 6:00 PM
IPC Hebron
- 4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048
- 832-409-7060
- De: 4:00 PM - 6:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
- 2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Galena Park Food Pantry
- 1702 3rd St Galena Park, TX 77547
- 713-569-6295
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
St. Philip Neri Catholic Church
- 10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048
- 713-734-0320
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Community Family Centers
- 7524 Ave EHouston, TX 77012
- 713-923-2316
- De: 8:00 AM - 5:00 PM
The Orange Show
- 5330 Gulf Fwy Houston, TX 77023
- 832-767-1677
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Sunnyside Place Community Development Corporation
- 8302 Colonial Ln Houston, TX 77051
- 713-731-7050
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Most Holy Trinity Catholic Church
- 415 S Erskine St Angleton, TX 77515
- 979-849-9458
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Denver Harbor Multi-Service Center
- 6402 Market St Houston, TX 77020
- 281-802-8937
- De: 1:00 PM - 3:00 PM
Pilgrim Community Center
- 3118 1/2 Blodgett St Houston, TX 77004
- 713-529-3381
- De: 9:00 AM - 12:30 PM
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
- 9320 Kirby Dr Houston, TX 77054
- 713-393-4700
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Mount Zion Baptist Church
- 2301 Nagle St Houston, TX 77004
- 713-659-7146
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO
Light of Christ Lutheran Church
- 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
- 346-463-1513
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Baytown United Seventh-day Adventist Church
- 401 W Nazro St Baytown, TX 77520
- 713-858-4735
- De: 12:00 PM - 2:00 PM
New Covenant Christian Church
- 10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089
- 281-484-4230
- De: 12:00 PM - 1:00 PM
Bible Way Fellowship Baptist Church
- 9022 Frey Rd Houston, TX 77034
- 281-501-9894
- De: 6:30 AM - 9:30 AM
Immaculate Conception Catholic Church
- 7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011
- 713-921-1261
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Shrine Houston
- 5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021
- 832-651-8135
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
New Providence Baptist Church
- 6640 Weston St Houston, TX 77021
- 713-748-1040
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Abiding Faith United Methodist Church
- 14300 Almeda School Rd Houston, TX 77047
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
South Union Church of Christ
- 3601 Lydia St Houston, TX 77021
- 281-773-3457
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St. Houston, TX 77029
- De: 9:00 AM - 1:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
- 535 Portwall St Houston, TX 77029
- De: 8:30 AM - 11:30 AM / 1:30 PM - 3:30 PM (Solo con cita previa - Compras en persona)
Boynton Chapel United Methodist Church
- 2812 Milby St Houston, TX 77004
- 713-748-6066
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Good Hope Missionary Baptist Church
- 3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004
- 832-217-3249
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO
Multi Cultural Center
- 951 Tristar Dr Webster, TX 77598
- 210-617-3008
- De: 1:00 PM - 3:00 PM
The Beacon
- 1212 Prairie St Houston, TX 77002
- 713-220-9737
- De: 7:00 AM - 2:00 PM
Servant of Nations
- 6565 Rookin St Houston, TX 77074
- 832-567-4918
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
Royalty Church
- 7424 FM 359 Richmond, TX 77406
- 832-542-3845
- De: 9:00 AM - 7:00 PM
RCCG Christ the Rock Chapel
- 14030 Park Avenue Conroe, TX 77384
- 832-377-6805
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Salvation Army Soup Kitchen
- 305 Avenue E Conroe, TX 77301
- 936-760-2441
- De: 12:00 PM - 1:00 PM / 5:00 PM - 6:00 PM
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.
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