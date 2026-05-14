Si vives en Texas y la comida no te está alcanzando, hay una buena noticia para ti: del 15 al 17 de mayo tendrás varias opciones para conseguir alimentos gratis cerca de tu casa. En esos días, distintas organizaciones y bancos de comida instalarán puntos de distribución en varias ciudades, con horarios específicos de atención para que puedas acercarte sin costo. En esta nota te contamos cuáles son esos lugares, a qué hora reparten y qué debes tener en cuenta antes de ir para aprovechar mejor esta ayuda.

De acuerdo con la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; además, no es necesario ser ciudadano estadounidense y la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya alimentos disponibles.

Una mujer recibiendo sus alimentos en un centro de distribución en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 15 AL 17 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026.

ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO

Light of Christ Lutheran Church

2530 S Broadway St La Porte, TX 77571

346-463-1513

De: 3:30 PM - 5:00 PM

Grace Episcopal Church

112 W Lang St Alvin, TX 77511

281-331-5657

De: 11:00 AM - 4:00 PM

Baytown United Seventh-day Adventist Church

401 W Nazro St Baytown, TX 77520

713-858-4735

De: 11:00 AM - 2:00 PM

Impact Early College High School

1415 Market St Baytown, TX 77520

281-420-4802

De: 9:00 AM - 12:00 PM

La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)

1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504

832-476-9732

De: 9:00 AM - 5:00 PM

Hearts and Hands of Baytown

307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520

832-597-8908

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Christian Helping Hands

4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584

281-485-9776

De: 9:30 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos)

De Zavala Middle School

101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506

713-740-0544

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Iglesia Cristiana Vision Divina

15703 Market St Channelview, TX 77530

281-763-5899

De: 5:00 PM - 6:00 PM

IPC Hebron

4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048

832-409-7060

De: 4:00 PM - 6:00 PM

La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)

2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017

De: 9:00 AM - 5:00 PM

Galena Park Food Pantry

1702 3rd St Galena Park, TX 77547

713-569-6295

De: 10:00 AM - 12:00 PM

St. Philip Neri Catholic Church

10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048

713-734-0320

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Community Family Centers

7524 Ave EHouston, TX 77012

713-923-2316

De: 8:00 AM - 5:00 PM

The Orange Show

5330 Gulf Fwy Houston, TX 77023

832-767-1677

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Sunnyside Place Community Development Corporation

8302 Colonial Ln Houston, TX 77051

713-731-7050

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Most Holy Trinity Catholic Church

415 S Erskine St Angleton, TX 77515

979-849-9458

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Denver Harbor Multi-Service Center

6402 Market St Houston, TX 77020

281-802-8937

De: 1:00 PM - 3:00 PM

Pilgrim Community Center

3118 1/2 Blodgett St Houston, TX 77004

713-529-3381

De: 9:00 AM - 12:30 PM

GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)

9320 Kirby Dr Houston, TX 77054

713-393-4700

De: 9:00 AM - 4:00 PM

Mount Zion Baptist Church

2301 Nagle St Houston, TX 77004

713-659-7146

De: 10:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO

Light of Christ Lutheran Church

2530 S Broadway St La Porte, TX 77571

346-463-1513

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Baytown United Seventh-day Adventist Church

401 W Nazro St Baytown, TX 77520

713-858-4735

De: 12:00 PM - 2:00 PM

New Covenant Christian Church

10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089

281-484-4230

De: 12:00 PM - 1:00 PM

Bible Way Fellowship Baptist Church

9022 Frey Rd Houston, TX 77034

281-501-9894

De: 6:30 AM - 9:30 AM

Immaculate Conception Catholic Church

7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011

713-921-1261

De: 8:00 AM - 10:00 AM

Shrine Houston

5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021

832-651-8135

De: 9:00 AM - 11:00 AM

New Providence Baptist Church

6640 Weston St Houston, TX 77021

713-748-1040

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Abiding Faith United Methodist Church

14300 Almeda School Rd Houston, TX 77047

De: 9:00 AM - 12:00 PM

South Union Church of Christ

3601 Lydia St Houston, TX 77021

281-773-3457

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office

535 Portwall St. Houston, TX 77029

De: 9:00 AM - 1:00 PM

Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)

535 Portwall St Houston, TX 77029

De: 8:30 AM - 11:30 AM / 1:30 PM - 3:30 PM (Solo con cita previa - Compras en persona)

Boynton Chapel United Methodist Church

2812 Milby St Houston, TX 77004

713-748-6066

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Good Hope Missionary Baptist Church

3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004

832-217-3249

De: 9:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO

Multi Cultural Center

951 Tristar Dr Webster, TX 77598

210-617-3008

De: 1:00 PM - 3:00 PM

The Beacon

1212 Prairie St Houston, TX 77002

713-220-9737

De: 7:00 AM - 2:00 PM

Servant of Nations

6565 Rookin St Houston, TX 77074

832-567-4918

De: 11:30 AM - 12:30 PM

Royalty Church

7424 FM 359 Richmond, TX 77406

832-542-3845

De: 9:00 AM - 7:00 PM

RCCG Christ the Rock Chapel

14030 Park Avenue Conroe, TX 77384

832-377-6805

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Salvation Army Soup Kitchen

305 Avenue E Conroe, TX 77301

936-760-2441

De: 12:00 PM - 1:00 PM / 5:00 PM - 6:00 PM

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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