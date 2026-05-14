Si vives en Nueva Jersey y la comida ya no te alcanza para llegar tranquilo al fin de semana, presta atención: entre el 15 y el 17 de mayo habrá varios puntos donde estarán entregando alimentos gratuitos en distintos horarios, sin pedir papeles ni revisar tu situación migratoria. Durante esas fechas podrás recibir bolsas con productos básicos para completar tus comidas, que pueden ir desde latas y granos hasta algunos artículos frescos, según la organización que los distribuya. En esta nota te contamos dónde serán los lugares de entrega y cuáles serán las horas para recogerlos.

Estas iniciativas otorgan alimentos gratis a las familias de Nueva Jersey (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 15 AL 17 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO

Angelacares, Incorporated

512 Ocean Avenue Jersey City, NJ 08735

201-706-2884

De: 12:30 PM - 5:00 PM

Calvary Chapel Crossfields

15 Half Acre Rd Jamesburg, NJ 08831

732-666-4168

De: 6:00 PM - 8:00 PM

Calvary Chapel of Old Bridge

139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857

732-679-4837

De: 10:30 AM - 12:30 PM / 6:30 PM - 8:30 PM

Jewish Family Services - Middlesex

219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902

732-777-1940

De: 9:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa)

Unity Square/Catholic Charities of Metuchen

81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-659-1056

De: 10:30 AM - 12:00 PM

Salvation Army - New Brnwk

287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901

732-545-1477

De: 8:30 AM - 4:00 PM

Elijah’s Promise

18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901

732-803-4606

De: 11:00 AM - 12:30 PM

Src Five Loaves Food Pantry

100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-545-1019

De: 10:00 AM - 4:00 PM

Food Bank of Somerset

Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805

732-560-1813

De: 9:00 AM - 2:30 PM

PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida)

104 Union St - TEMPORARY LOCATION Carteret, NJ 07008

908-930-1087

De: 3:00 PM - 6:00 PM

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

Rahway Food For Friends

1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065

732-540-1432

De: 9:00 AM - 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO

Abundant Life Christian Ctr.

2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810

732-508-0734

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Grace Christian Fellowship Ministries

40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857

732-251-2062

De: 9:00 AM - 12:30 PM

Aldersgate Outreach Community Center

568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816

732-254-7361

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Legacy Church Inc.

264 Whitehead Ave South River, NJ 08882

732-993-3625

De: 8:30 AM - 3:30 PM

Elijah’s Promise

18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901

732-803-4606

De: 11:00 AM - 12:30 PM

Suydam Street Reformed Church

74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901

732-249-6803

De: 9:00 AM - 10:30 AM

Franklin Twp. Food Bank INC.

224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873

732-246-0009

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Hands of Hope

2136 Woodbridge Avenue Edison, NJ 08817

732-236-3330

De: 10:30 AM - 1:30 PM

New Beginnings Church of Nazarene

80 Jefferson Boulevard EDISON, NJ 08817

732-985-7097

De: 9:30 AM - 1:30 PM

Our Lady of Fatima Bread of Life

348 Smith St. Perth Amboy, NJ 08861

732-442-6634

De: 1:00 PM - 4:00 PM

The Society St. Vincent Depaul

230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861

732-548-4317

De: 9:45 AM - 12:45 PM

James O. Bryant Food Pantry

6 Ethel Rd. Piscataway, NJ 08854

732-347-6292

De: 9:00 AM - 11:30 AM

Radiant Church

121 Centennial Ave Piscataway, NJ 08854

732-428-1750

De: 9:00 AM - 2:00 PM

Feeding Hands Pantry

186 Route 206 Hillsborough, NJ 08844

908-397-6452

De: 10:00 AM - 12:30 PM

For My Good Work

214 Church St Bound Brook, NJ 08805

908-533-1213

De: 10:00 AM - 12:30 PM

Fish, INC

456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854

732-356-0081

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

FoodBank Network of Somerset-Raritan

28 Thompson Street Raritan, NJ 08869

732-560-1813

De: 9:30 AM - 12:00 PM

Favor Ministries

1176 Roosevelt Avenue W. Carteret, NJ 07008

732-688-7039

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Agape Family Worship Center

501 E. Hazelwood Ave. Rahway, NJ 07065

732-680-9800

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Sheeld (Shiloh Devel. Corp)

515-517 West Fourth Street Plainfield, NJ 07060

732-500-5758

De: 9:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO

Suydam Street Reformed Church

74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901

732-249-6803

De: 7:30 AM - 8:00 AM

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

Abundant Life

849 ROUTE 54 WILLIAMSTOWN, NJ 08037

609-992-3898

De: 12:30 PM - 1:30 PM

Alfred R. Lundy Sr. Community Center

6916 SEWELL AVENUE MIZPAH, NJ 08342

609-992-6301

De: 12:00 PM - 2:00 PM

Ship

31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901

908-723-5790

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Chances @ MCC Emergency Food Pantry

242 Jefferson Street Newark, NJ 07102

973-589-2104

De: 12:00 PM - 1:00 PM

Redeemed Christian Church of God Orange

180 Main Street Orange, NJ 07050

857-417-3050

De: 1:30 PM - 4:30 PM

Market Street Mission

9 Market St Morristown, NJ 07960

973-993-2875

De: 7:00 AM - 4:30 PM

Es importante que identifiques los puntos de entrega y qué horarios están disponibles (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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