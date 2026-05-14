Si vives en Nueva Jersey y la comida ya no te alcanza para llegar tranquilo al fin de semana, presta atención: entre el 15 y el 17 de mayo habrá varios puntos donde estarán entregando alimentos gratuitos en distintos horarios, sin pedir papeles ni revisar tu situación migratoria. Durante esas fechas podrás recibir bolsas con productos básicos para completar tus comidas, que pueden ir desde latas y granos hasta algunos artículos frescos, según la organización que los distribuya. En esta nota te contamos dónde serán los lugares de entrega y cuáles serán las horas para recogerlos.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 15 AL 17 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO
Angelacares, Incorporated
- 512 Ocean Avenue Jersey City, NJ 08735
- 201-706-2884
- De: 12:30 PM - 5:00 PM
Calvary Chapel Crossfields
- 15 Half Acre Rd Jamesburg, NJ 08831
- 732-666-4168
- De: 6:00 PM - 8:00 PM
Calvary Chapel of Old Bridge
- 139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857
- 732-679-4837
- De: 10:30 AM - 12:30 PM / 6:30 PM - 8:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex
- 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
- 732-777-1940
- De: 9:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa)
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
- 81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-659-1056
- De: 10:30 AM - 12:00 PM
Salvation Army - New Brnwk
- 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1477
- De: 8:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise
- 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-803-4606
- De: 11:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry
- 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1019
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
Food Bank of Somerset
- Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
- 732-560-1813
- De: 9:00 AM - 2:30 PM
PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida)
- 104 Union St - TEMPORARY LOCATION Carteret, NJ 07008
- 908-930-1087
- De: 3:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
Rahway Food For Friends
- 1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065
- 732-540-1432
- De: 9:00 AM - 2:00 PM
ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO
Abundant Life Christian Ctr.
- 2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810
- 732-508-0734
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Grace Christian Fellowship Ministries
- 40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857
- 732-251-2062
- De: 9:00 AM - 12:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center
- 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
- 732-254-7361
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Legacy Church Inc.
- 264 Whitehead Ave South River, NJ 08882
- 732-993-3625
- De: 8:30 AM - 3:30 PM
Elijah’s Promise
- 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-803-4606
- De: 11:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church
- 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-249-6803
- De: 9:00 AM - 10:30 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.
- 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
- 732-246-0009
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Hands of Hope
- 2136 Woodbridge Avenue Edison, NJ 08817
- 732-236-3330
- De: 10:30 AM - 1:30 PM
New Beginnings Church of Nazarene
- 80 Jefferson Boulevard EDISON, NJ 08817
- 732-985-7097
- De: 9:30 AM - 1:30 PM
Our Lady of Fatima Bread of Life
- 348 Smith St. Perth Amboy, NJ 08861
- 732-442-6634
- De: 1:00 PM - 4:00 PM
The Society St. Vincent Depaul
- 230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861
- 732-548-4317
- De: 9:45 AM - 12:45 PM
James O. Bryant Food Pantry
- 6 Ethel Rd. Piscataway, NJ 08854
- 732-347-6292
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
Radiant Church
- 121 Centennial Ave Piscataway, NJ 08854
- 732-428-1750
- De: 9:00 AM - 2:00 PM
Feeding Hands Pantry
- 186 Route 206 Hillsborough, NJ 08844
- 908-397-6452
- De: 10:00 AM - 12:30 PM
For My Good Work
- 214 Church St Bound Brook, NJ 08805
- 908-533-1213
- De: 10:00 AM - 12:30 PM
Fish, INC
- 456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854
- 732-356-0081
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan
- 28 Thompson Street Raritan, NJ 08869
- 732-560-1813
- De: 9:30 AM - 12:00 PM
Favor Ministries
- 1176 Roosevelt Avenue W. Carteret, NJ 07008
- 732-688-7039
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Agape Family Worship Center
- 501 E. Hazelwood Ave. Rahway, NJ 07065
- 732-680-9800
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Sheeld (Shiloh Devel. Corp)
- 515-517 West Fourth Street Plainfield, NJ 07060
- 732-500-5758
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO
Suydam Street Reformed Church
- 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-249-6803
- De: 7:30 AM - 8:00 AM
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
Abundant Life
- 849 ROUTE 54 WILLIAMSTOWN, NJ 08037
- 609-992-3898
- De: 12:30 PM - 1:30 PM
Alfred R. Lundy Sr. Community Center
- 6916 SEWELL AVENUE MIZPAH, NJ 08342
- 609-992-6301
- De: 12:00 PM - 2:00 PM
Ship
- 31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901
- 908-723-5790
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Chances @ MCC Emergency Food Pantry
- 242 Jefferson Street Newark, NJ 07102
- 973-589-2104
- De: 12:00 PM - 1:00 PM
Redeemed Christian Church of God Orange
- 180 Main Street Orange, NJ 07050
- 857-417-3050
- De: 1:30 PM - 4:30 PM
Market Street Mission
- 9 Market St Morristown, NJ 07960
- 973-993-2875
- De: 7:00 AM - 4:30 PM
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
- Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
- Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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