1926: El plan para llegar al Polo Norte

Uno de los más impresionantes vuelos polares lo está realizando en estos momentos la Expedición Ártica Byrd, cuyo jefe es el comandante Byrd, de la Marina de Estados Unidos, quien, además, es un experimentado y valientísimo piloto aéreo. El comandante Byrd espera poder volar sobre el Polo Norte y descubrir tierras inexploradas. Tiene confianza en que podrá demostrar el valor del aeroplano en la exploración antártica. La expedición se halla actualmente en Alaska, en cuya región experimentó un contratiempo, según ha dado cuenta un despacho publicado ayer.

Uno de los más impresionantes vuelos polares lo está realizando en estos momentos la Expedición Ártica Byrd, cuyo jefe es el comandante Byrd, de la Marina de Estados Unidos, quien, además, es un experimentado y valientísimo piloto aéreo. El comandante Byrd espera poder volar sobre el Polo Norte y descubrir tierras inexploradas. Tiene confianza en que podrá demostrar el valor del aeroplano en la exploración antártica. La expedición se halla actualmente en Alaska, en cuya región experimentó un contratiempo, según ha dado cuenta un despacho publicado ayer.