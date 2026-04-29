1926: Los nuevos sumergibles peruanos

El nuevo sumergible peruano R-2 ha sido lanzado al agua hoy mientras que el buque hermano, el R-1, se acerca al término de su construcción. Se informa que estos nuevos sumergibles son del tipo más moderno que de su clase existe. El lanzamiento se realizó en los astilleros de los constructores, la New London Ship and Engine Company, que están ubicados en Groton, en el estado de Connecticut. La esposa del almirante C. H. Woodward, quien es el jefe de la misión naval norteamericana en el Perú, actuó como madrina del R-2.

El nuevo sumergible peruano R-2 ha sido lanzado al agua hoy mientras que el buque hermano, el R-1, se acerca al término de su construcción. Se informa que estos nuevos sumergibles son del tipo más moderno que de su clase existe. El lanzamiento se realizó en los astilleros de los constructores, la New London Ship and Engine Company, que están ubicados en Groton, en el estado de Connecticut. La esposa del almirante C. H. Woodward, quien es el jefe de la misión naval norteamericana en el Perú, actuó como madrina del R-2.