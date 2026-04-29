La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se juega con presencia de tres equipos peruanos. Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC pelean en sus respectivas llaves contra rivales exigentes y con un único objetivo: clasificar a octavos de final del certamen.

Universitario integra el Grupo B junto a Deportes Tolima, Coquimbo Unido y Nacional. Tras jugarse la tercera fecha, los cremas vencieron 4-2 de local al ‘Bolso’ y ya suman cuatro puntos que les permite acomodarse en la tabla de posiciones.

Por su parte, Sporting Cristal se ubica en el Grupo F junto a Cerro Porteño, Palmeiras y Junior. Luego de la jornada 3, el cuadro celeste venció 2-0 al ‘Tiburón` y alcanzó los seis puntos que lo posicionan como único líder de su llave. Santiago González y Catriel Cabellos marcaron los goles de la victoria.

Cusco FC, en cambio, integra el Grupo A junto a Flamengo, Estudiantes de La Plata y Deportivo Indepeniente de Medellín. Por la fecha 3, el conjunto cusqueño deberá visitar este jueves 30 a Medellín en Colombia. Solo les sirve ganar para seguir con opciones de clasificación.

Así, los equipos peruanos van compitiendo contra rivales que les exigen dar el máximo en el plano internacional. Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC luchan por alcanzar los octavos de final.

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