1926: Cinematógrafo

Tratándose del arte del silencio no cabe duda que es la cinematografía francesa aquella que más grandes y clamorosos éxitos viene alcanzando en todas sus producciones. Lima, y con nuestra ciudad, los públicos aficionados al cinematógrafo en el mundo entero, aprecian y admiran las estupendas, extraordinarias y notables adaptaciones que de obras célebres de la literatura mundial se vienen haciendo en Francia desde que la escena muda ha llegado al progreso que hoy tiene. Si bien es muy cierto que hay obras literarias, cuya lectura interesa desde el primer momento, también lo son las adaptaciones que de ellas se hacen y que contribuyen enormemente a su divulgación y a la mayor cultura e ilustración de los públicos.

Tratándose del arte del silencio no cabe duda que es la cinematografía francesa aquella que más grandes y clamorosos éxitos viene alcanzando en todas sus producciones. Lima, y con nuestra ciudad, los públicos aficionados al cinematógrafo en el mundo entero, aprecian y admiran las estupendas, extraordinarias y notables adaptaciones que de obras célebres de la literatura mundial se vienen haciendo en Francia desde que la escena muda ha llegado al progreso que hoy tiene. Si bien es muy cierto que hay obras literarias, cuya lectura interesa desde el primer momento, también lo son las adaptaciones que de ellas se hacen y que contribuyen enormemente a su divulgación y a la mayor cultura e ilustración de los públicos.