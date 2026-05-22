1926: La victoria de Amundsen y Nobile

Nada queda por explorar hacia el norte. Toda la región polar acaba de ser recorrida en un viaje que podemos llamar triunfal por el noruego Amundsen y el italiano Nobile. Son dos hombres de ciencia que han demostrado especial coraje al realizar la tan atrevida como peligrosa aventura de cruzar el Polo Norte desde Europa y hasta América. Es una gran victoria que hará época en la historia de las exploraciones y aeronavegación. Es uno de los más grandes sucesos en los momentos actuales. Byrd llegó en aeroplano al Polo, pero Amundsen y Nobile cruzaron toda la región en el dirigible Norge.

Nada queda por explorar hacia el norte. Toda la región polar acaba de ser recorrida en un viaje que podemos llamar triunfal por el noruego Amundsen y el italiano Nobile. Son dos hombres de ciencia que han demostrado especial coraje al realizar la tan atrevida como peligrosa aventura de cruzar el Polo Norte desde Europa y hasta América. Es una gran victoria que hará época en la historia de las exploraciones y aeronavegación. Es uno de los más grandes sucesos en los momentos actuales. Byrd llegó en aeroplano al Polo, pero Amundsen y Nobile cruzaron toda la región en el dirigible Norge.