1926: La victoria de Amundsen y Nobile
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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Nada queda por explorar hacia el norte. Toda la región polar acaba de ser recorrida en un viaje que podemos llamar triunfal por el noruego Amundsen y el italiano Nobile. Son dos hombres de ciencia que han demostrado especial coraje al realizar la tan atrevida como peligrosa aventura de cruzar el Polo Norte desde Europa y hasta América. Es una gran victoria que hará época en la historia de las exploraciones y aeronavegación. Es uno de los más grandes sucesos en los momentos actuales. Byrd llegó en aeroplano al Polo, pero Amundsen y Nobile cruzaron toda la región en el dirigible Norge.