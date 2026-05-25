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El verdadero fraude

“Una sociedad donde cada uno busca beneficiarse sin importar el daño colectivo termina destruyendo los pilares mínimos de confianza que sostienen una democracia”.

    Luciana De la Fuente Carmelino
    Por

    Doctora en Nutrición. Presidenta ejecutiva de USIL

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    "Cuando desaparece la confianza, todo empieza a resquebrajarse. Se debilita la justicia. Se deteriora la institucionalidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Cuando desaparece la confianza, todo empieza a resquebrajarse. Se debilita la justicia. Se deteriora la institucionalidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    No hay fraude más peligroso que aquel que termina normalizando la trampa. Porque una elección cuestionada no solo afecta un resultado político. Afecta algo mucho más profundo: la formación moral de una sociedad.

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