El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que puso en circulación, desde hoy, la cuarta moneda de la serie numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, alusiva a la cultura Nasca, con una emisión de 10 millones de unidades.

Mediante la Circular N° 0021-2025-BCRP, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.

Características de la moneda

El BCRP destacó que el anverso de la moneda, en la parte central, se observa el Escudo de Armas del Perú rodeado de la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.

En el reverso se observa, al centro, la imagen de un ceramio (cántaro escultórico) de un ser mítico antropomorfo sosteniendo a dos personajes, una de las complejas representaciones de una deidad Nasca.

Denominación: S/ 1

Aleación: alpaca

Peso: 7.32 gramos

Diámetro: 25.50 mm

Canto: estriado

Año de acuñación: 2025

Anverso: Escudo de Armas

Reverso: Imagen de ceramio alusivo a la cultura Nasca

Emisión: 10 millones de unidades

En la parte superior de la moneda está la frase “Cultura Nasca” y en la zona inferior la denominación en un número y el nombre de la unidad monetaria. También, se aprecia a la derecha, un diseño geométrico de líneas verticales y la marca de la Casa Nacional de Moneda y al lado izquierdo la frase “Cerámica Precolombina”.