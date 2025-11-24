El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la inversión privada mantuvo su dinamismo en el tercer trimestre de 2025, registrando una expansión de 11,4%, lo que representó una aceleración respecto al trimestre previo (9,2%).

El desempeño del periodo estuvo caracterizado por la expansión a dos dígitos de la inversión no residencial (15,3%), sostenida fundamentalmente por el fuerte repunte de la inversión minera (23,9%) y el buen desempeño del rubro no minero (14,0%).

La inversión privada se desenvolvió en un entorno de confianza empresarial favorable, señaló el BCRP con expectativas a 3 y 12 meses que se mantuvieron en el tramo optimista, en niveles mayores al del trimestre previo.

Las condiciones financieras siguieron flexibilizándose, reflejadas en menores tasas de interés activas y una expansión del crédito a empresas, especialmente para el segmento corporativo y de grandes empresas. Las importaciones de bienes de capital continuaron creciendo a tasas de dos dígitos.

Dentro de sus componentes, la inversión minera aumentó impulsada por mayores desembolsos en proyectos de infraestructura, en un contexto de altos precios de los metales.

Por otra parte, en el ámbito residencial, la inversión creció 2,4%, explicado por el avance de la autoconstrucción, en línea con el mayor consumo interno de cemento y un aumento en las colocaciones de créditos hipotecarios.