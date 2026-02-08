“El loco amor”, por Alonso Cueto

Escuchar
Margot Robbie en el papel de Catherine, en la más reciente versión de “Cumbres borrascosas”, dirigida por Emerald Fennell. (Foto: Difusión)
Por Alonso Cueto

Quizá todas las historias que se han escrito, desde Adán y Eva, han sido relatos de amor. La primera novela conservada hasta hoy, la historia de Quéreas y Calírroe, cuyo autor es Caritón de Afrodisias, del período helenístico, ya contaba una historia romántica. En ella, el joven guerrero Quéreas viaja por el Mediterráneo y más allá, en busca de su amada, tan bella como Afrodita.

