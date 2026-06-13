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Inicio de una nueva era

“El anuncio y ejecución de un plan específico para el sur, con la conducción directa y personal en el terreno de la presidenta, tendría un impacto muy favorable”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La casi segura elección de Keiko Fujimori rompe el veto antifujimorista e inicia una nueva era en la que el país podrá dejar atrás por fin esa polarización tan dañina. Esto en la medida en que ella cumpla con su compromiso de respetar la división de poderes y la institucionalidad, y entregue el poder el 2031, lo que dejaría sin piso la narrativa que le atribuye un autoritarismo genético. Va a ocurrir así porque su cometido es saldar la deuda de su padre con la democracia, reparar el legado autoritario y respetar la Constitución gestada en los noventa.

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