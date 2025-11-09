Los conflictos de intereses de Guillermo Aliaga de Somos Perú como vocal del Consejo de Minería

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Guillermo Aliaga, excongresista y actual vocero de Somos Perú (el partido del presidente José Jerí), acaba de ser nombrado vocal titular del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, órgano encargado de resolver en última instancia administrativa recursos sobre asuntos mineros, incluso vinculados a la formalización.

Pero El Comercio identificó que su historial en el sector podría llegar a representar conflictos de intereses debido a una serie de vínculos con mineros informales.

En el 2022, Aliaga ejerció como abogado de CIA Minera Katze S.A.C. Así quedó registrado en un documento presentado ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Guillermo Aliaga ejerció como abogado de CIA Minera Katze S.A.C., que actualmente se encuentra en proceso de formalización vinculado a dos derechos mineros.

A la fecha, la empresa cuenta con dos inscripciones vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), relacionadas a derechos mineros en Áncash. Su gerente general, Omar Falcón Álvarez, también cuenta con una inscripción vigente en la misma región.

CIA Minera Katze S.A.C. cuenta con dos inscripciones vigentes en Reinfo.

Omar Falcón Álvarez, gerente de CIA Minera Katze S.A.C., cuenta con una inscripción vigente en Reinfo.

Asimismo, desde el 2015 hasta 2020, el excongresista fue gerente general de Esperada S.A.C., una empresa dedicada a la extracción de minerales metalíferos no ferrosos.

Guillermo Aliaga fue gerente general de Esperada S.A.C. en 2015.

Actualmente, Esperada S.A.C. también cuenta con una inscripción vigente en Reinfo por un derecho minero en Huarochirí, Lima.

Esperada S.A.C. cuenta con una inscripción vigente en Reinfo y dos suspendidas. Todas en Huarochiri.

En diálogo con este Diario, Aliaga explicó que su vínculo con CIA Minera Katze S.A.C. fue para apoyarla en gestiones vinculadas a una concesión minera dentro de la “vía ordinaria”, y no para ningún proceso de formalización a través del Reinfo.

Sobre su gestión en Esperada S.A.C., señaló que fue para encargarse del proceso de formalización de la planta de beneficio de la empresa, que terminó siendo aprobado.

Resolución sobre la planta de beneficio de Esperada S.A.C., según documento enviado a este Diario por Guillermo Aliaga.

“Yo no asesoré a una empresa para que simplemente utilizase el proceso de formalización para estar en esta suerte de limbo en la cual están los mineros en proceso de formalización”, aseveró.

Además, aseguró que si algún caso relacionado con estas empresas o sus representantes llegara al Consejo de Minería, se inhibirá “por decoro”.

El excongresista también tuvo una inscripción en Reinfo, vinculada al derecho minero Patricia CR, también en Áncash.

Contrato de cesión minera de la concesión Patricia CR a favor de Guillermo Aliaga.

Sin embargo, terminó excluido por el mismo Consejo de Minería, del cual hoy es vocal, por encontrarse dentro del área natural Parque Nacional Huascarán. Según dijo, fue cesionante de dicha concesión y nunca realizó actividad minera en el lugar.

El Consejo de Minería, del que hoy es vocal Guillermo Aliaga, confirmó su exclusión del Reinfo.

Para el experto en temas mineros César Ipenza, esto configura un hecho irregular, pues el Reinfo fue creado para ayudar a pequeños mineros y mineros artesanales a formalizarse. “Es para aquellos mineros que venían operando, no para los nuevos. Para ellos, existe otro proceso ordinario”, dijo.

Ante ello, Aliaga acotó que se inscribió cuando el procedimiento solo exigía poner “las coordenadas donde se iba a consignar un trabajo minero”.