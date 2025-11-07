El presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, respondió los dichos de Rafael López Aliaga durante el CADE 2025 y negó que él haya sido expulsado como dijo el precandidato de Renovación Popular, sino que él renunció al partido.

En declaraciones a RPP, el minero aseguró que López Aliaga miente como lo hizo al decir que no iba a postular a la presidencia y renunciar a la Municipalidad de Lima.

“Debo desmentir al señor López Aliaga respecto a lo que ha dicho. En primer lugar a mí no me ha expulsado. No me ha expulsado él porque, primeramente, se supone que es un partido y el personero es quien tendría que haberme notificado. Yo he renunciado de manera irrevocable por declaraciones que él ha dado”, explicó en alusión a frases del exalcalde a Willax.

Asimismo, dijo que otros miembros de Confemin también dijeron que seguirían su ejemplo y dejarían Renovación Popular con él “pero hasta la fecha no han renunciado”.

Béquer aseguró que previamente Rafael López Aliaga coordinaba con ellos “de manera directa por teléfono, por WhatsApp” y que incluso los invitó a conversar a un espacio que supone era su casa.

“Después no sé qué ocurrió. Alguien le asesoró mal o le llevaron cualquier chisme que no entiendo, comenzó a hablar mal, cortar el teléfono y así sucesivamente hasta que declaró y yo dije que no iba a permitir falta de respeto al Confemin y mucho menos a mí, y renuncié“, insistió.

Durante su presentación ante el CADE 2025, Rafael López Aliaga aseguró que había expulsado a todos los integrantes de la Confemin de Renovación Popular, y habló específicamente de Máximo Franco Bequer.

“Yo detecté a uno o dos, a Franco Bequer, creo que era el jefe de toda esta gente. Lo chapé en una operación rara, [y le dije] para afuera. A mí, no me tiembla la mano […] Estoy en política por responsabilidad con mi país, porque hay poca gente que asume este rol”, aseveró.