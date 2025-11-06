La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó declaraciones de algunas autoridades que han descalificado y agredido a miembros de la judicatura y que, según advirtió, mancillan el honor de los jueces y juezas y perjudican la percepción de la administración de justicia.

“Como si esto fuera poco, los jueces y juezas estamos asistiendo día a día a escenarios en donde se vierten y viralizan expresiones descalificadoras, denigrantes y altisonantes en contra de la judicatura, incluso por parte de altas autoridades”, expresó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Janet Tello, durante el congreso nacional de jueces y juezas en Tacna de este jueves, advirtió que estos cuestionamientos no respetan las normas constitucionales y revelan un desconocimiento de los desafíos que enfrenta su institución.

Es así que, según expresó, detrás de las frases ofensivas hay intereses particulares, políticos-partidarios o una ignorancia de problemas históricos dentro del Poder Judicial.

“Debo rechazar firmemente las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos, inclusive desde el poder político, y siempre –qué casualidad– sin que nos encontremos presentes para rebatirlos", insistió.

Por esto, hizo énfasis en defender la autonomía de los magistrados y les exhortó a que no permitan que “ningún interés político, económico o de cualquier índole” socave su independencia e imparcialidad.

“Este llamado se torna particularmente relevante en el contexto electoral que se inicia, en el cual es muy posible que se utilice a la crítica sin fundamento contra el Poder Judicial como instrumento para captar votos, estemos atentos”, acotó.