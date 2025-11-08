Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Elecciones 2026: Estos son los candidatos que encabezan las lista para el Senado y Diputados en Lima
La mayoría de partidos políticos empezaron a publicar sus listas de candidatos con miras a las elecciones primarias que se celebrarán en noviembre para la inscripción oficial que marcará el inicio formal de la campaña electoral del 2026. Un patrón en la conformación de las nóminas es el peso que tendrán las candidaturas para Senado nacional y Diputados por Lima, donde al menos 24 –de las 27 agrupaciones en contienda– han colocado como cabezas a miembros de sus planchas presidenciales (presidente y vicepresidentes).

