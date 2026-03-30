Por Redacción EC

A pocos días de desarrollarse las Elecciones Generales 2026, más de 27 millones de peruanos elegirán a importantes representantes políticos, como el presidente y los vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, quienes ejercerán sus cargos por un periodo de cinco años. Sin embargo, para llevar a cabo esta jornada electoral es indispensable contar con la participación de la ciudadanía, tanto para sufragar como para ser miembros de mesa. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió a la población que en caso de no acudir a votar se les impondrá una multa que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Frente a esta situación, y con el objetivo de que no haya excusas para sufragar, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó una nueva medida dirigida a las personas que aún cuentan con el DNI amarillo hasta el momento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.