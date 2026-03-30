A pocos días de desarrollarse las Elecciones Generales 2026, más de 27 millones de peruanos elegirán a importantes representantes políticos, como el presidente y los vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, quienes ejercerán sus cargos por un periodo de cinco años. Sin embargo, para llevar a cabo esta jornada electoral es indispensable contar con la participación de la ciudadanía, tanto para sufragar como para ser miembros de mesa. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió a la población que en caso de no acudir a votar se les impondrá una multa que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Frente a esta situación, y con el objetivo de que no haya excusas para sufragar, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó una nueva medida dirigida a las personas que aún cuentan con el DNI amarillo hasta el momento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿SE PODRÁ VOTAR CON EL DNI AMARILLO EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000039-2026/JNAC/RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que los peruanos que cuentan con el DNI amarillo y tienen 18 años, o los cumplen hasta el 12 de abril, día de las Elecciones Presidenciales 2026, podrán sufragar. Esta medida tiene como objetivo garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral, evitando que requisitos formales limiten el ejercicio de derechos fundamentales. Así, de acuerdo con el padrón de las Elecciones 2026, que se cerró el pasado 14 de octubre de 2025, un total de 103 827 ciudadanos figuraban con el documento de identidad de menor de edad, de los cuales 46 300 eran mujeres y 57 527 hombres. En cuanto a la distribución por grupos etarios, 66 236 votantes de entre 18 y 20 años tenían el DNI amarillo; en el rango de 21 a 25 años sumaban 27 538; entre 26 y 30 años, 8 588; y de 31 a 39 años, 1 465 peruanos. De esta manera, el Reniec indicó que esta disposición es exclusivamente para esta jornada electoral.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ROBO DEL DNI EN EL DÍA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2026?

En una entrevista para Andina, el subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, dio a conocer que el Documento Nacional de Identidad constituye el único documento válido que permite sufragar en estas Elecciones Presidenciales 2026, por lo que no se permitirá sufragar con ningún otro como, por ejemplo, pasaporte o brevete. Es así que, de acuerdo con el trabajador público, en caso de robo o extravío en el día de la jornada electoral será fundamental que el ciudadano presente la denuncia policial con el objetivo de obtener la dispensa o ser exonerado de la multa por no acudir a votar este 12 de abril. Por otro lado, indicó que en esta oportunidad los electores podrán sufragar con el DNI próximo a caducar o vencido; sin embargo, instó a que mantengan actualizados sus cédulas para poder realizar otros trámites importantes. “Es única y exclusivamente para que puedan votar el 12 de abril, así que tranquilos porque con el DNI vencido podrán votar”, explicó.