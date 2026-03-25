Resumen

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Se ratificó la multa de 31 unidades impositivas tributarias (UIT), así como la pérdida del 20% del financiamiento público directo(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Se ratificó la multa de 31 unidades impositivas tributarias (UIT), así como la pérdida del 20% del financiamiento público directo(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por la tesorera del Partido Morado y confirmó la sanción impuesta por la ONPE por irregularidades en el manejo de fondos partidarios.

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