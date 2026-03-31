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El impostor

El candidato Roberto Sánchez finge ser quien no es para captar el voto de los incautos.

    Editorial El Comercio
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    Roberto Sánchez. Foto: Congreso.
    Roberto Sánchez. Foto: Congreso.

    En este proceso electoral hay un candidato presidencial que reúne una larga lista de cuestionamientos y decisiones que se han movido al ritmo de su conveniencia: Roberto Sánchez. El postulante de Juntos por el Perú ha promovido la minería ilegal e informal, y arrastra graves investigaciones fiscales. Además, su campaña intenta aprovecharse del capital político de Pedro Castillo para ganar votos. Sin embargo, fue de los primeros ministros en desmarcarse del intento de golpe del exmandatario y, a la vez, se abstuvo en la votación de la vacancia de Castillo en el Congreso.

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