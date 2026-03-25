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Fernando Olivera durante el debate presidencial.
Fernando Olivera durante el debate presidencial.
Por Redacción EC

El partido Alianza Para el Progreso (APP), informó que ya presentó la anunciada denuncia penal por difamación en contra del candidato presidencial Fernando Olivera, por vertido acusaciones que consideran calumniosas en contra de César Acuña, durante el debate presidencial.

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