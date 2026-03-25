Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El partido Alianza Para el Progreso (APP), informó que ya presentó la anunciada denuncia penal por difamación en contra del candidato presidencial Fernando Olivera, por vertido acusaciones que consideran calumniosas en contra de César Acuña, durante el debate presidencial.
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