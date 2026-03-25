El partido Alianza Para el Progreso (APP), informó que ya presentó la anunciada denuncia penal por difamación en contra del candidato presidencial Fernando Olivera, por vertido acusaciones que consideran calumniosas en contra de César Acuña, durante el debate presidencial.

Mediante comunicado, el partido indicó que presentó la denuncia a causa de “las infames acusaciones” vertidas contra Acuña, y a fin de que Olivera responda ante la justicia por sus “afirmaciones injuriosas que buscan el descrédito y dañar su dignidad y honor”.

Asimismo, APP aseguró que César Acuña no tiene ningún vínculo con actividades ilícitas. “Su trayectoria es intachable y transparente”, señalaron.

Comunicado de APP sobre denuncia contra Olivera.

Durante la primera jornada de debate presidencial, Fernando Olivera lanzó acusaciones contra Acuña vinculadas a su partido. Al día siguiente, APP informó que iba a querellar al candidato.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso, y tiene esa formación, desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y usar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga ir a sus mítines”.