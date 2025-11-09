La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó la noche del sábado que Karla Tatiana Ornelas Loera, encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, abandonó el territorio nacional, cumpliendo con la disposición oficial del Gobierno del Perú emitida días atrás.

“En la fecha y según lo dispuesto por el Gobierno del Perú, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país ”, señala el comunicado difundido por la institución.

La salida de la diplomática mexicana se produce en el contexto de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, anunciada el pasado 3 de noviembre por el presidente José Jerí.

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno mexicano concediera asilo diplomático a la exministra Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

El mandatario precisó que la funcionaria mexicana fue informada de esta disposición por el canciller Hugo de Zela, quien le comunicó que contaba con un “plazo perentorio” para abandonar el país.

“Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país ”, expresó Jerí a través de su cuenta en X.

El canciller De Zela señaló que la ruptura de relaciones se debe no solo a la decisión de otorgar asilo a Chávez, sino también a las “ reiteradas intervenciones del Gobierno mexicano en los asuntos internos del Perú” .

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores lamentó que la posición del Gobierno mexicano “persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país, con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”.