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Corrigiendo incentivos perversos

“El problema de la vivienda en el Perú no se resolverá mientras el propio Estado siga premiando, aunque sea involuntariamente, la expansión informal de nuestras ciudades”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / Maria Paula

    El Perú es un país desordenado y altamente informal. La escasa presencia del Estado en amplios sectores económicos y sociales contrasta con la excesiva regulación para quienes operan en la formalidad. Mientras, la informalidad parece ser invisible a la autoridad, sobre el ciudadano formal recae todo el peso de la ley y un poco más.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.