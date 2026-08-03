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Facultades: un diálogo previo

" ¿Cómo se recuperará la confianza en el Estado y en sus instituciones, para la lucha contra negocios ilícitos con fuerte presencia política y un crimen organizado cada vez más diverso y mejor estructurado?“.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    EE.UU. ratifica apoyo al Perú tras conversación entre Marco Rubio y Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia del Perú)
    EE.UU. ratifica apoyo al Perú tras conversación entre Marco Rubio y Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia del Perú)

    El inicio del gobierno de Keiko Fujimori, su optimista discurso inaugural y el ambicioso proyecto de facultades extraordinarias –que autoriza al Ejecutivo legislar sin barreras durante 120 días– obligan a un diálogo entre delegaciones del oficialismo y la oposición para aclarar objetivos y, sobre todo, acotar temas. Este paso previo resulta necesario, porque las facultades solicitadas son amplias y difusas; una especie de cheque en blanco sobre materias variadas y controvertidas.

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