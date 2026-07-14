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¡Levando anclas!

“La grandeza de una democracia no se mide únicamente por la forma en que se conquista el poder, sino también por la responsabilidad con que se entrega”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Cuando un gobierno entra a su etapa final, la responsabilidad institucional cambia de prioridad. A pocas semanas del relevo de autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el deber principal ya no consiste en impulsar una agenda de última hora, sino en garantizar una transición ordenada, transparente y responsable para quienes asumirán la conducción del Estado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.