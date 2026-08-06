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Competitividad para el Perú

“La experiencia internacional demuestra que la competitividad no se construye con medidas aisladas, sino con instituciones sólidas, consensos y políticas de largo plazo”.

    Ruben Guevara
    Por

    Director general de Centrum PUCP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El inicio de un nuevo gobierno representa una oportunidad para enfrentar un desafío estructural del país: recuperar su competitividad. El Ránking Mundial de Competitividad 2026 del IMD muestra que el Perú se mantiene en el puesto 60 entre 70 economías evaluadas, aunque con un puntaje menor que el del año anterior. Más que un ránking, este resultado evidencia las dificultades para convertir la estabilidad macroeconómica en mayor productividad, inversión y crecimiento sostenible.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.