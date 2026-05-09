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Salvo el poder...

“La verdad es que aún no han ganado las elecciones y ya están planteando conversaciones para repartirse ministerios y sectores”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Esta es una elección por el futuro del Perú. Una alternativa llevaría a crecer alrededor de 8% al año con gran reducción de la pobreza. La otra a la desinversión, la barbarización y el aumento de la indigencia. El candidato del sombrero acaba de declarar que ellos no quieren el crecimiento económico sino el desarrollo humano. Por supuesto, con asamblea constituyente, derogación del capítulo económico, nacionalización de los recursos naturales y de los sectores estratégicos, reforma agraria de verdad, etc. conseguirá lo que promete, que no haya crecimiento económico y menos aún desarrollo humano, y que caigamos en el pozo de Venezuela y Bolivia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.