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Carretas, aquí es el tono

“El poder estará en sus manos y, con legisladores irresponsables, nuestro destino económico será cada vez más incierto y las malas medidas económicas limitarán el crecimiento”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El título de uno de los valses más emblemáticos del acervo criollo peruano del siglo XX describe bien lo que hoy parecen pensar nuestros legisladores. En pleno proceso electoral, y sabiendo que su período termina en apenas un par de meses –ojalá sin retorno para muchos–, han decidido armar el tono (como diríamos en replana) y lanzarse a una farra fiscal inolvidable con los recursos del Estado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.