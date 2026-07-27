El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Más allá del poder

“Quizá la verdadera esencia del poder no está en imponer, sino en inspirar; no en dividir, sino en reconciliar”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Deprime constatar, todos los días, que aquellos a los que les otorgamos el poder de mejorar nuestro país lo utilicen para fines subalternos, mezquinos y vergonzantes". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Deprime constatar, todos los días, que aquellos a los que les otorgamos el poder de mejorar nuestro país lo utilicen para fines subalternos, mezquinos y vergonzantes". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El poder no transforma a las personas; las revela. Mientras un político busca llegar al gobierno, es natural que confronte, cuestione y marque diferencias. La competencia democrática exige contraste de ideas, firmeza de convicciones y, muchas veces, una dura disputa por el respaldo popular. Sin embargo, el verdadero examen comienza cuando termina la campaña y el candidato debe dar paso al estadista.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.