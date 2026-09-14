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Diez años de retroceso

“Necesitamos que los logros de aprendizaje sean una política pública y que el sector [educación] responda por ella”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú tiene muchos problemas que enfrentar. Pero uno en el que debemos enfocarnos con urgencia es la educación porque, si no mejoramos los aprendizajes, no lograremos aumentar la productividad de los peruanos y así será muy difícil salir de la trampa de ingreso medio en la que nos encontramos desde hace casi dos décadas.

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