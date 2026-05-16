Por Francisco Melgar Wong

“Todo pasó y seguirá”, el recién editado segundo álbum de Cementerio Inocentes, encuentra a la banda –una de las más representativas de la escena local– tanteando las posibilidades formales del pop moderno: disparando melodías indelebles, ritmos precisos y ganchos irresistibles, al tiempo que estraperlea ornamentos sónicos, estructuras inesperadas y letras que oscilan entre lo impenetrable y lo evidente.