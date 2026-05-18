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Lo que Petro-Perú pudo ser

Las astronómicas sumas entregadas a Petro-Perú deberían avergonzar a los funcionarios que nos metieron en este problema.

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    ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
    ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)

    Por muchos años, los defensores de Petro-Perú y de la gigantesca deuda que tomó para la refinería de Talara mantuvieron un argumento central: el proyecto no le costaría un céntimo al Tesoro Público porque se pagaría por sí solo gracias a la enorme rentabilidad que sacaría del margen de refinación.

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