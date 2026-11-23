Caminar por las calles del Perú todavía significa enfrentarse a situaciones de hostigamiento que, durante años, han sido disfrazadas de bromas o supuestos cumplidos. Silbidos, comentarios sobre el cuerpo, insinuaciones sexuales, persecuciones, gestos obscenos e incluso intentos de contacto físico forman parte de una realidad que muchas veces se considera normal. Sin embargo, estas conductas no son simples «piropos» cuando no son consentidas y pueden constituir manifestaciones de acoso sexual. Las cifras reflejan la magnitud del problema: entre enero y septiembre de 2026, el MIMP atendió 513 casos en espacios públicos, de los cuales el 36,1 % se registró en Lima.

Detrás de cada cifra también hay historias que pocas veces llegan a una comisaría o se convierten en una denuncia formal. Muchas víctimas prefieren guardar silencio porque sienten vergüenza, temen posibles represalias o creen que las autoridades no podrán ayudarlas. A esta situación se suma una peligrosa percepción social: algunas personas ni siquiera reconocen estas conductas como una forma de violencia. La Defensoría advierte que esta normalización contribuye a que numerosos casos permanezcan invisibles y sin respuesta.

Amy Gutiérrez hizo pública una experiencia de acoso callejero cuando salía de un centro comercial

La cantante Amy Gutiérrez hizo pública una experiencia de acoso callejero que habría vivido en el distrito de San Miguel, un episodio que rápidamente despertó reacciones en los medios de comunicación y las redes sociales. Según su testimonio, todo ocurrió cuando salía de un centro comercial acompañada de su pareja y un repartidor de delivery, que se encontraba a bordo de una motocicleta, comenzó a dirigirle comentarios de contenido sexual y a aproximarse de manera intimidante.

Ante el comportamiento del sujeto, la artista decidió sacar su celular y registrar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el episodio no habría terminado allí: cuando ambos se retiraban del lugar en un scooter, el motociclista presuntamente los siguió y volvió a enfrentarlos. La situación generó preocupación y puso nuevamente sobre la mesa el problema del acoso que enfrentan las mujeres en los espacios públicos.

La cantante expresó u preocupación por las posibles represalias que podría tomar el acosador

Tras lo ocurrido, Amy Gutiérrez expresó su preocupación por las posibles represalias que podría tomar el hombre involucrado en el incidente. La cantante reconoció que siente temor ante la posibilidad de volver a encontrárselo o que intente intimidarla nuevamente, una situación que ha incrementado su inquietud.

Ante este escenario, la artista recurrió a sus redes sociales para pedir apoyo a sus seguidores y lograr que su denuncia tenga mayor alcance. Su solicitud fue que etiquetaran tanto a la empresa de delivery como a la Policía Nacional del Perú, con el propósito de visibilizar lo sucedido y conseguir que las autoridades y la compañía tomen conocimiento del caso.

Amy Gutiérrez no es el primer acoso anteriormente también ha denunciado otros casos similares

El reciente episodio no sería el primero en el que Amy Gutiérrez expone públicamente situaciones de hostigamiento. En 2023, la cantante denunció a través de sus redes sociales que recibía numerosos mensajes de contenido sexual luego de anunciar que se encontraba soltera. En aquella ocasión, pidió a los usuarios que dejaran de enviarle ese tipo de comentarios y manifestó sentirse incómoda y acosada ante el comportamiento de algunos seguidores.

Dos años después, en 2025, la artista volvió a referirse a experiencias similares, esta vez relacionadas con expresiones obscenas sobre su cuerpo y su manera de vestir. Al recordar lo sucedido, describió aquella etapa como un episodio en el que se sintió «ultrajada» y «violentada». Sus declaraciones volvieron a poner en evidencia las situaciones de acoso que ha tenido que enfrentar tanto en las calles como en los espacios digitales.