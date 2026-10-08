Este jueves 8 de octubre, un club de fans de Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM y líder de BTS, organizó un espectáculo de paramotor sobre la Costa Verde en homenaje al grupo, que se encuentra en Lima con su gira mundial Arirang.

En fotos captadas por El Comercio, se vio al vehículo elevarse sobre el cielo, donde desplegó una banderola con el mensaje: “RM: Nuestra eterna inspiración, el Perú te ama”. La unidad partió a las 5:00 p. m. desde San Miguel hasta Miraflores, distrito donde se hospeda la agrupación.

Fotos de la banderola dedicada a RM:

La banderola en homenaje a RM de BTS que surcó el cielo de la Costa Verde | Foto: Diego Aquino / EC

La banderola en homenaje a RM de BTS que surcó el cielo de la Costa Verde | Foto: Diego Aquino / EC

La banderola en homenaje a RM de BTS que surcó el cielo de la Costa Verde | Foto: Diego Aquino / EC

Esta iniciativa fue financiada por el club de fans junto a otras actividades para darle la bienvenida a su ídolo, quien junto a Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se presentó este 7 de octubre en el Estadio San Marcos, y continuará con dos conciertos más el viernes 9 y sábado 10.

(De izquierda a derecha) Jungkook, Suga, Jin, Jimin, J-Hope, V y RM de BTS en una foto de archivo. (Foto: AFP)

RM y su paseo por la Huaca Pucllana

Por otro lado, el líder de la banda de K-pop realizó un recorrido turístico por la capital este jueves 8 de octubre. Durante su salida, visitó el sitio arqueológico Huaca Pucllana, ubicado en Miraflores, y compartió imágenes de la experiencia en sus redes sociales, emocionando a miles de seguidores.

Post de RM de su paseo por la Huaca Pucllana | Foto: Instagram (@rkive)

A través de sus historias de Instagram, el músico publicó postales de su recorrido: primero, una vista panorámica de la pirámide principal y su icónica arquitectura de adobes en librillo. Luego, tomas de fardos funerarios y piezas cerámicas de la cultura Wari, y para finalizar, un selfie luciendo un tradicional chullo con diseños andinos.

Post de RM de su paseo por la Huaca Pucllana | Foto: Instagram (@rkive)

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cambiaron al español para dirigirse a ARMY en San Marcos.

El pedido de RM al ARMY peruano

Pese al entusiasmo por su llegada, RM utilizó la plataforma Weverse para enviar un mensaje directo a sus seguidores, pidiéndoles evitar aglomeraciones y ruidos molestos en los exteriores del hotel donde se hospedan.

“Hay tanto ruido dentro de las habitaciones que nadie está durmiendo bien. Además, estamos causando grandes molestias a otros huéspedes alojados”, escribió el artista, recalcando que el descanso es fundamental para garantizar el nivel de sus espectáculos.

El artista reafirmó su gratitud por el afecto recibido en Perú y Latinoamérica, pero apeló a la comprensión de los fans para construir “una relación más madura y respetuosa” durante su estancia en el país.

Mensaje de RM a sus fans | Foto: Captura de Weverse

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