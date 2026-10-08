Un paramotor porta en el cielo un mensaje de apoyo a RM, integrante de BTS, usando un parapente | Foto: Diego Aquino / EC
Un paramotor porta en el cielo un mensaje de apoyo a RM, integrante de BTS, usando un parapente | Foto: Diego Aquino / EC
Por Redacción EC

Este jueves 8 de octubre, un club de fans de Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM y líder de BTS, organizó un espectáculo de paramotor sobre la Costa Verde en homenaje al grupo, que se encuentra en Lima con su gira mundial Arirang.

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