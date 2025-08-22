El cantante colombiano Feid atraviesa un gran momento en su carrera y celebró un año más de vida al estilo del Ferxxo con el lanzamiento sorpresa de su nuevo tema “Se lo juro mor”, que sigue la tradición de presentar una canción en su cumpleaños.

Producida por Wain, “Se lo juro mor” marca un regreso nostálgico al sonido que enamoró a sus primeros seguidores, evocando el ADN de proyectos tan queridos como “19”, “Inter Shibuya – La Mafia”, “Feliz Cumpleaños Ferxxo Ferxxo Te Pirateamos el Álbum” y “Ferxxocalipsis”.

El nuevo tema, que combina las melodías características de Feid con una producción atemporal y de diferentes géneros, evoca la nostalgia de sus orígenes. La letra narra la historia de una relación que dejó cicatrices, enfrentando la traición y el engaño de alguien que nunca mostró su verdadera cara.

Cabe resaltar que “Se lo juro mor” también marca el primer lanzamiento de Feid después de su aclamado y autoproducido álbum “FERXXO VOL X: Sagrado”.

Para celebrar el lanzamiento, Feid organizó un takeover en la intersección Shibuya Crossing tomando control de la mayoría de las pantallas LED y sumando a más de 500 personas vestidas de verde.

Feid celebra su cumpleaños con el lanzamiento sorpresa de “Se lo juro mor”. (Foto: Universal Music)

El nuevo lanzamiento de Feid llega tras hacer historia como el primer artista latino en encabezar y tener su propio escenario en el prestigioso festival Summer Sonic 2025 de Japón, Tokio celebrado este domingo pasado. En este show, el colombiano presentó un line-up estelar con apariciones de Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs, entre otros artistas de renombre.

Por si fuera poco, Feid recibió tres nominaciones a los Premios Juventud 2025 en las categorías Colaboración OMG por “Dallax” junto a TY Dolla $ign; Mejor Urban Track por “+57” y Mejor Mezcla Urbana por “Gatitas Sandungueras Vol. 1” junto a Álvaro Díaz.