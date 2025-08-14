Carlos Alcántara se sincera sobre la forma en cómo afrontó las críticas tras “Asu Mare 4”. (Foto: Captura de video)
Redacción EC
Redacción EC

En 2023, enfrentó duras críticas por su debut como director de cine en la cuarta entrega de la saga . Según explicó, las críticas se incrementaron cuando declaró que veía tutoriales de YouTube para asumir su rol como director. A raíz de sus palabras, los comentarios negativos se volvieron más agudos.

En una reciente entrevista con “Habla serio”, el actor se sinceró sobre esta difícil etapa y señaló que el acoso fue constante, incluso algunas personas le escribían cosas negativas en redes sociales.

“Me escribían todos los días. Yo ponía algo y ‘fuera mediocre’. ‘Tú has malogrado el cine nacional’. Claro. ‘Anda a ver más tutoriales para que dirijas’”, recordó el popular ‘Cachín’.

Ante la incesante ola de críticas en su contra, Carlos Alcántara reconoció que al inicio fue difícil, pero aprendió a no darle relevancia a los comentarios negativos, sino que priorizó las manifestaciones de apoyo que le daba la gente en la calle.

“Es bien, hasta tonto hacerle caso a lo negativo. Cuando tenemos tanta gente en la calle que te para y te dice: Qué lindo, gracias, me has hecho reír; mi mamá estaba enferma y ahora se curó gracias a ti o lo que sea”, dijo Alcántara.

“Y le estás haciendo caso a uno que te dijo ‘te crees lo máximo cuando no le has ganado a nadie’. Este es director por las redes”, agregó.

Como se recuerda, “¡Asu mare!: los amigos” fue la cuarta entrega de la famosa saga protagonizada por Carlos Alcántara. En esta cinta, la historia giraba en torno a los amigos de ‘Cachin’, quienes ponen a prueba su relación por una herencia.

