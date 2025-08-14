En 2023, Carlos Alcántara enfrentó duras críticas por su debut como director de cine en la cuarta entrega de la saga “Asu Mare”. Según explicó, las críticas se incrementaron cuando declaró que veía tutoriales de YouTube para asumir su rol como director. A raíz de sus palabras, los comentarios negativos se volvieron más agudos.

En una reciente entrevista con “Habla serio”, el actor se sinceró sobre esta difícil etapa y señaló que el acoso fue constante, incluso algunas personas le escribían cosas negativas en redes sociales.

“Me escribían todos los días. Yo ponía algo y ‘fuera mediocre’. ‘Tú has malogrado el cine nacional’. Claro. ‘Anda a ver más tutoriales para que dirijas’”, recordó el popular ‘Cachín’.

Carlos Alcántara se sincera sobre la forma en cómo afrontó las críticas tras “Asu Mare 4”. (Foto: Captura de video)

Ante la incesante ola de críticas en su contra, Carlos Alcántara reconoció que al inicio fue difícil, pero aprendió a no darle relevancia a los comentarios negativos, sino que priorizó las manifestaciones de apoyo que le daba la gente en la calle.

“Es bien, hasta tonto hacerle caso a lo negativo. Cuando tenemos tanta gente en la calle que te para y te dice: Qué lindo, gracias, me has hecho reír; mi mamá estaba enferma y ahora se curó gracias a ti o lo que sea”, dijo Alcántara.

“Y le estás haciendo caso a uno que te dijo ‘te crees lo máximo cuando no le has ganado a nadie’. Este es director por las redes”, agregó.

Como se recuerda, “¡Asu mare!: los amigos” fue la cuarta entrega de la famosa saga protagonizada por Carlos Alcántara. En esta cinta, la historia giraba en torno a los amigos de ‘Cachin’, quienes ponen a prueba su relación por una herencia.