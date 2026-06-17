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El nuevo disco de Mon Laferte ya se encuentra disponible en plataformas musicales | Foto: Difusión
El nuevo disco de Mon Laferte ya se encuentra disponible en plataformas musicales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantautora chilena Mon Laferte, ganadora de cinco premios Latin Grammy, estrenó su décimo álbum de estudio titulado “Femme Fatale Vol. 2”, compuesta por 20 canciones de su autoría que comparte el mismo origen creativo y la carga emocional de su disco anterior, bajo un planteamiento musical diferente.

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