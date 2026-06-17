La cantautora chilena Mon Laferte, ganadora de cinco premios Latin Grammy, estrenó su décimo álbum de estudio titulado “Femme Fatale Vol. 2”, compuesta por 20 canciones de su autoría que comparte el mismo origen creativo y la carga emocional de su disco anterior, bajo un planteamiento musical diferente.

El proyecto discográfico nació a partir de un catálogo de más de 50 composiciones, entre piezas nuevas y archivos personales, que Laferte produjo junto al músico Manu Jalil, sumando además la coproducción de Rick Nowels en temas selectos.

En esta nueva producción, la creadora explora géneros como el blues, el folk, el punk y el alt-rock, abordando temas como la dependencia afectiva, los traumas, la política y la maternidad.

El lanzamiento cuenta con la participación de la estadounidense St. Vincent en el tema “While I’ll Keep Writing Songs for You”, colaboración que se concreta luego de que la chilena participara en el tema “Tiempos Violentos”.

Del mismo modo, el disco incorpora el talento de la emergente chilena Javiera Electra en la canción “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” y de la mexicana GRTSCH en el track “Quien soy yo cuando no estoy contigo”.

(Fotos: Bizarro Live)

Lista de canciones de “Femme Fatale Vol. 2”

For Your Consideration A Pesar De Ti Y De Mi No Le Regales Tu Corazón Sunset Boulevard While I’ll Keep Writing Songs for You (ft. St. Vincent) Hello Monserrat Irracional Cervical Tal Vez Yo Soy El Problema Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos (ft. Javiera Electra) Por La Gracia De Dios Vuelve A Casa Estoy Llorando De Tanta Belleza Yo Te Amo Y Tu Lo Intentas Reino Del Amor Quien Soy Yo Cuando No Estoy Contigo (ft. GRTSCH) Es Tan Sabio Nuestro Amor Racimos y Glaciares Vi Un Poema En Su Locura Mary Gigante

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