La cantante y compositora chilena Mon Laferte se presentará este sábado 23 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21 de Lima, donde ofrecerá un concierto como parte de su gira ‘Femme fatale tour’ tras dos años de ausencia en los escenarios peruanos.

El espectáculo de la artista chilena marca la promoción de su más reciente álbum de estudio, una producción de 14 canciones que explora géneros como el pop alternativo y el jazz.

Al respecto, la intérprete de ‘Tu falta de querer’ define este concepto musical como una fusión donde lo clásico y lo experimental se unen para consolidar un universo sonoro único.

¿Todavía quedan entradas para el show?

Respecto a la disponibilidad de boletos en Teleticket, los organizadores informaron que la mayoría de las zonas se encuentran completamente agotadas.

Sin embargo, el único sector que aún cuenta con stock disponible para la venta general es Tribuna Oriente, cuyo precio fijado es de S/379.50.

Los costos originales del evento oscilaban entre los S/115 y los S/747.50, manteniéndose vigentes hasta hoy o agotar la capacidad total del recinto.

Entradas agotadas para el concierto de Mon Laferte

Horarios del evento

El cronograma oficial para el desarrollo del espectáculo establece los siguientes horarios de acceso y producción:

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Inicio del concierto: 9:00 p.m.

La cantante y compositora Mon Laferte, nominada al Latin Grammy a canción del año, una categoría a la que ha optado en al menos cinco veces, cree que ya es el momento de alzarse con este galardón | Video: EFE

Recomendaciones y accesos

La organización del evento advirtió que este sábado 23 de mayo coincidirán tres espectáculos simultáneos en la zona de la Costa Verde. “Recomendamos tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos”, dijeron los organizadores.

Asimismo, se solicita al público ingresar y salir de manera ordenada sin correr, evitar subirse sobre los hombros de otras personas durante el concierto y mantener una conducta adecuada, quedando estrictamente prohibido lanzar objetos hacia el escenario, así como a otros asistentes.

Objetos prohibidos y restricciones

El personal de seguridad controlará el ingreso al Multiespacio Costa 21. No se permitirá el acceso a las instalaciones con los siguientes elementos:

Mochilas y bolsos de grandes dimensiones

Alimentos y bebidas externas

Cámaras fotográficas con lentes intercambiables y selfie sticks

Baterías portátiles que excedan los 160 Wh de capacidad

Punteros láser, elementos cortopunzantes, pirotecnia o luces de bengala

Sustancias ilícitas

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