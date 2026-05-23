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Mon Laferte vuelve al Perú en 2026 como parte de su gira “Femme Fatale”. (Foto: Instagram)
Mon Laferte vuelve al Perú en 2026 como parte de su gira “Femme Fatale”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La cantante y compositora chilena Mon Laferte se presentará este sábado 23 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21 de Lima, donde ofrecerá un concierto como parte de su gira ‘Femme fatale tour’ tras dos años de ausencia en los escenarios peruanos.

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