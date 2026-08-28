Dolly Parton en 1974
Dolly Parton en 1974
Por Redacción EC

Cuatro días después de haber sido internada, Dolly Parton (1946-2026) partió de este mundo a los 80 años. Es ahora —cuando los obituarios circulan y los informes periodísticos profundizan en la artista que se fue— que caemos en cuenta de que, más allá de la estrella musical, tenemos a una imponente mujer cuyo pensamiento y sensibilidad social impactaron a generaciones.