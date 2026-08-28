Cuatro días después de haber sido internada, Dolly Parton (1946-2026) partió de este mundo a los 80 años. Es ahora —cuando los obituarios circulan y los informes periodísticos profundizan en la artista que se fue— que caemos en cuenta de que, más allá de la estrella musical, tenemos a una imponente mujer cuyo pensamiento y sensibilidad social impactaron a generaciones.

Parton compuso verdaderos himnos, canciones que se convirtieron en acontecimientos. “Jolene” es la más representativa: un clásico interpretado por distintas voces, como la de su ahijada Miley Cyrus, en el que narra un episodio de su juventud, cuando una cajera de un banco llamada Jolene se enamoró perdidamente de su esposo, Carl Dean. A Jolene le dice: “I’m begging of you please don’t take my man”, un ruego para que no le quite a su amor.

La inolvidable voz de Whitney Houston interpretó la melodía country de “I Will Always Love You”, canción que se popularizó con la película “El guardaespaldas”. Parton contó que la escribió en 1974 cuando quiso comenzar su carrera como solista y eso implicaba separarse del dueto con Porter Wagoner. El tema iba a ser interpretado por Elvis Presley, pero no llegaron a un acuerdo comercial.

La reina del country también desarrolló una amplia labor benéfica y pensó siempre en las infancias. Entre las principales acciones está la creación de la Fundación Dollywood y de Imagination Library, inspirada en su padre, que era analfabeto. Con ella ha donado más de 300 millones de libros a niños y niñas en distintos países. Durante la pandemia, la cantante entregó US$1 millón al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt para apoyar las investigaciones de la vacuna Moderna, y también creó el fondo My People Fund con el propósito de ayudar a las personas que perdieron todo por los incendios forestales en Tennessee, su tierra de nacimiento.

Un corazón solidario ha partido. La recordamos con todo el arte que nos deja para siempre. //