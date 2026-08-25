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La autora e intérprete de 'Jolene' y 'I Will Always Love You' anunció que padecía problemas de salud en 2025 | Foto: EFE / Instagram (@empirestatebldg) / Composición EC
La autora e intérprete de 'Jolene' y 'I Will Always Love You' anunció que padecía problemas de salud en 2025 | Foto: EFE / Instagram (@empirestatebldg) / Composición EC
Por Agencia EFE

El emblemático Empire State Building de Nueva York se iluminará de color rosa este martes en tributo a la legendaria cantante Dolly Parton, que murió hoy, a los 80 años de edad.

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