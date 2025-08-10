Latina renueva su parrilla y confirmó la fecha de estreno de su nueva novela familia “Eres mi bien”. La producción llega a la pantalla chica el próximo lunes 18 de agosto con un elenco de lujo, encabezado por actores como Mónica Sánchez, Paul Martin y David Villanueva.

En la nueva promoción de “Eres mi bien”, Miranda (Martina Peñaloza) presenta a su papá Mauricio (David Villanueva) como el hombre perfecto: un exitoso empresario, divertido, tierno y con un amor inmenso por su hija. Que parece tenerlo todo o casi, porque solo le falta encontrar al gran amor de su vida.

Y cuando menos se lo espera, encontrará a Valeria (Mónica Sánchez). Un cruce de miradas que revivirá las veces en que estos actores han compartido créditos en la televisión.

“Eres mi bien” confirma su fecha de estreno a través de la señal de Latina. (Foto: Latina)

“Desde este 18 de agosto, conoce a Mauricio y Miranda. Ambos comparten una hermosa relación de padre e hija, llena de momentos únicos, complicidad y mucho cariño. Descubre más sobre estos personajes en #EresMiBien, la nueva novela familiar de Latina”, señala la leyenda de la promoción en redes sociales.

De esta manera, “Eres mi bien” se suma al portafolio de producciones de ficción de Latina Televisión, a partir de este 18 de agosto.

Cabe resaltar que aún no se ha confirmado el horario en el que se emitirá esta producción, pero se puede inferir que tomará el lugar de “#Pobre Novio”, que se encuentra en su semana final de emisión.