La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), en trabajo articulado con el Ministerio Público, la Policía Fiscal y la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura, participó en una importante acción de defensa del patrimonio bibliográfico documental, ya que se logró la incautación de más de 100 bienes patrimoniales en una librería del Centro Histórico de Lima.

Entre los hallazgos destacan 12 libros antiguos pertenecientes a la Biblioteca Pública Municipal Luis Carranza de Ayacucho, con ediciones que datan entre los siglos XVII y XVIII, así como manuscritos firmados por expresidentes como Felipe Salaverry, Ramón Castilla y José Balta, piezas de alto valor histórico y cultural.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La acción se enmarca en las funciones de la BNP establecidas en la Ley General, que incluyen la identificación, defensa e investigación del patrimonio bibliográfico documental.

La incautación fue posible gracias al trabajo preventivo de la Unidad Funcional de Valoración y Defensa del Patrimonio Bibliográfico Documental (UVDP), que realiza un mapeo constante de materiales en riesgo de tráfico ilícito y participa activamente en la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

LEE AQUÍ: Alejandra Argumedo: desencuentros familiares y denuncias policiales de la mujer que realizó comentarios racistas en el Metropolitano

La BNP hace un llamado a librerías y espacios de comercialización a sumarse como aliados en la defensa del patrimonio documental, contribuyendo a prevenir el tráfico ilícito y garantizar que estos bienes culturales continúen siendo parte de nuestra historia compartida y orgullo nacional.