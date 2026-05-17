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Las bibliotecas nacionales del Perú y de Francia unen esfuerzos para democratizar el acceso al patrimonio documental.
Las bibliotecas nacionales del Perú y de Francia unen esfuerzos para democratizar el acceso al patrimonio documental.
Por Redacción EC

La Biblioteca Nacional del Perú y la Biblioteca Nacional de Francia suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá fortalecer el acceso democrático al conocimiento, preservar el patrimonio documental y acercar a la ciudadanía peruana valiosos contenidos históricos y culturales de alcance internacional.

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