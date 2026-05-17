La Biblioteca Nacional del Perú y la Biblioteca Nacional de Francia suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá fortalecer el acceso democrático al conocimiento, preservar el patrimonio documental y acercar a la ciudadanía peruana valiosos contenidos históricos y culturales de alcance internacional.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y representa un importante paso en la estrategia de internacionalización y modernización impulsada por la BNP.

El convenio establece las condiciones de cooperación para la selección y transferencia a la Biblioteca Nacional del Perú de reproducciones digitales de documentos procedentes de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia, disponibles en “Gallica”, la biblioteca digital de dicha institución y de sus socios.

Gracias a esta alianza, la BNP podrá incorporar hasta mil documentos digitalizados de libre acceso vinculados con la historia, la ciencia, la cartografía y las relaciones entre el Perú y Francia, ampliando así la oferta de contenidos disponibles para investigadores, estudiantes y ciudadanos de todo el país.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de la BNP con la descentralización de sus servicios y la democratización del acceso a la lectura, la memoria y el conocimiento. A través de su biblioteca digital, los usuarios podrán consultar gratuitamente materiales patrimoniales de alto valor histórico y cultural, sin restricciones geográficas y con fines exclusivamente no comerciales.

Además de ampliar el acceso ciudadano a documentos históricos de relevancia mundial, esta alianza abre oportunidades para futuras iniciativas de investigación conjunta, proyectos curatoriales y nuevas fases de cooperación internacional orientadas a fortalecer la preservación y difusión del patrimonio documental peruano.