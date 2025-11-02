El comediante argentino Darío Orsi llega por primera vez a Lima para presentar su cuarto unipersonal “Hasta las manos”, un espectáculo cargado de humor, ironía y observaciones cotidianas que reflejan su estilo único. La función se realizará el jueves 18 de diciembre en el Teatro Canout desde las 8 p.m., en una presentación única.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 3 de noviembre a través de Teleticket, y prometen una noche imperdible para los amantes del stand up. El espectáculo forma parte de la gira internacional “Hasta las manos”, organizada por All Access, que llevará al artista por distintos países de la región.

En este nuevo show, Orsi invita al público a reírse de los pequeños fracasos de la vida diaria, encontrando humor incluso en lo más absurdo. Con su estilo reflexivo, sincero y empático, el comediante transforma anécdotas comunes en momentos de conexión y carcajadas compartidas.

Darío Orsi llega a Perú, por primera vez, con su unipersonal “Hasta las manos”. (Foto: Instagram)

“Hasta las manos” consolida la madurez artística de Orsi, quien combina su capacidad actoral con una mirada aguda sobre los comportamientos humanos, ofreciendo un espectáculo fresco y profundamente humano que trasciende fronteras.

Darío Orsi es considerado una de las figuras más destacadas del humor argentino contemporáneo. Actor, guionista y director, saltó a la fama con el dúo “Mañana el Show”, con el que revolucionó el humor digital y teatral en su país.

A lo largo de su carrera, ha presentado exitosos unipersonales como “Ya lo digo yo”, “Darío Orsi Vivo” y “Lo de la risa”, con giras por Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Países Bajos, Irlanda, Portugal, Inglaterra y España. Además, sus videos en Instagram y TikTok acumulan millones de visualizaciones.