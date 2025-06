Con su estilo provocador y humano, Carlos Galdós vuelve al escenario con “Papá, no sé qué estudiar”, una experiencia conmovedora y divertida que invita a padres e hijos adolescentes a reflexionar sobre la difícil elección vocacional.

El espectáculo se presentará el sábado 28 de junio en el Teatro Canout, en una noche cargada de carcajadas y conexión emocional. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

“No es un show cualquiera. Es una invitación a conversar de verdad con nuestros hijos, a escuchar más allá de los prejuicios y a reírnos de lo que normalmente nos angustia”, dijo Galdós.

Galdós abordará temas universales como la búsqueda de identidad, el miedo al fracaso y la necesidad de aceptación. Pero lo más impactante es que lo hace desde su propia historia personal, abriéndose emocionalmente frente al público.

“Mi historia todavía me duele. Revivirla no es fácil, pero en este show hablo de ella. Me quiebro, me vuelvo a romper un poquito en cada función. Y el público conecta con esa energía de poder, de amor propio, de fuerza, de rabia. Es sanador” , confiesa el artista.

Más allá del entretenimiento, la propuesta de Galdós, según dijo, pretende convertirse en una oportunidad para sanar, reflexionar y conectar emocionalmente en familia.

