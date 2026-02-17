¡Sorpresa en la televisión peruana! Novia de Miguel Trauco se estrena como actriz en ‘Eres mi bien’ y revela cómo se sintió

Desde hace algunas semanas, Mariela Arévalo atraviesa momentos complicados en su vida personal, luego de que su actual pareja, el futbolista Miguel Trauco, fuera denunciado por presunto abuso sexual en agravio de una joven de nacionalidad argentina, mientras su entonces equipo, Alianza Lima, realizaba una pretemporada en Uruguay. Esto llevó a que la joven profesional borre todas las fotografías con el deportista y límite los comentarios en sus redes sociales. Sin embargo, esa polémica quedó atrás y, en lo que parece ser una nueva etapa en su vida, actualmente ha sorprendido a sus seguidores al revelar que debutó como actriz en la serie ‘Eres mi bien’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE EL DEBUT DE MARIELA ARÉVALO, PAREJA DE MIGUEL TRAUCO, EN ‘ERES MI BIEN?

A través de un video publicado por la academia Arte y Escena’, se conoció que Mariela Arévalo, actual pareja de Miguel Trauco, ex Alianza Lima, formó parte de una de las grabaciones de ‘Eres mi bien’, que se transmite a través de Latina Televisión. De acuerdo con el clip, la joven actriz, muy concentrada, sigue el proceso de maquillaje, preparación y reconocimiento de las locaciones donde se filmarán sus escenas, junto a un gran equipo de trabajo que forman parte de la producción nacional. Así, la publicación está acompañada de una frase alentadora y que la motiva a cumplir sus objetivos: “Ella ya está demostrando de qué está hecha”.

Por otro lado, en declaraciones para el Trome, el productor de ficciones, Miguel Zuluaga, mostró su apoyo a la también administradora, argumentando que gracias a su disciplina y talento para la actuación pudo destacar entre varias candidatas en la academia. “Ella pasó casting, es una joven talentosa”, sostuvo. De esta manera, los seguidores destacaron el buen momento de Arévalo debido a que representa un gran paso en su carrera artística y que le podría dar la oportunidad de participar en otras producciones nacionales, tanto en la televisión como en el cine.

¿CÓMO REACCIONÓ SERGIO PEÑA TRAS EL CUESTIONAMIENTO DE UNA USUARIA EN REDES SOCIALES?

Actualmente, Sergio Peña forma parte del Sakaryaspor de la TFF Segunda División de Turquía, luego de que Alianza Lima anunciara su desvinculación oficial del club por la denuncia de supuesta agresión sexual que lo involucra. A pesar de que el futbolista de 30 años rechazó de manera categórica las acusaciones mediante comunicados en los que aseguró que colaborará con las investigaciones y que no ha incurrido en delito alguno, los internautas no han dejado de cuestionarlo. Y es que, en los últimos días, la novia del deportista, Camila, optó por activar los comentarios en su Instagram, sin imaginar que una usuaria lanzara un irónico comentario que motivó a que el seleccionado nacional le respondiera, calificándola como “ignorante”.

De hecho, Peña se mostró indignado con las personas que critican y cuestionan su vida privada sin conocer lo sucedido. Por ello, el jugador del Sakaryaspor señaló que estos comentarios malintencionados solo generan morbo y pidió respeto ante temas tan delicados. “Eso es lo que te convierte en una persona ignorante que no tiene personalidad y mucho menos una vida agradable. Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo se hacen ver de la manera más ridícula que puede existir, diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad inventan para generar morbo y eso te convierte en una persona mala“, respondió.