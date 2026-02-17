¡Sorpresa en la televisión peruana! Novia de Miguel Trauco se estrena como actriz en ‘Eres mi bien’ y revela cómo se sintió

Por Redacción EC

Desde hace algunas semanas, Mariela Arévalo atraviesa momentos complicados en su vida personal, luego de que su actual pareja, el futbolista Miguel Trauco, fuera denunciado por presunto abuso sexual en agravio de una joven de nacionalidad argentina, mientras su entonces equipo, Alianza Lima, realizaba una pretemporada en Uruguay. Esto llevó a que la joven profesional borre todas las fotografías con el deportista y límite los comentarios en sus redes sociales. Sin embargo, esa polémica quedó atrás y, en lo que parece ser una nueva etapa en su vida, actualmente ha sorprendido a sus seguidores al revelar que debutó como actriz en la serie ‘Eres mi bien’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

