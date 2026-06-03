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Ampay de Miguel Trauco revela identidad de mujer que lo acompañaba en Miraflores. (Foto: Redes sociales)
Ampay de Miguel Trauco revela identidad de mujer que lo acompañaba en Miraflores. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La identidad de la mujer que fue captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada del último domingo en Miraflores finalmente salió a la luz. Se trata de Carla Arce, una figura vinculada al mundo del espectáculo que fue vista acompañando al futbolista en imágenes difundidas por el programa “Magaly TV, La Firme”.

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