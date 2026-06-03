La identidad de la mujer que fue captada junto a Miguel Trauco durante la madrugada del último domingo en Miraflores finalmente salió a la luz. Se trata de Carla Arce, una figura vinculada al mundo del espectáculo que fue vista acompañando al futbolista en imágenes difundidas por el programa “Magaly TV, La Firme”.

La difusión de los videos generó una intensa controversia debido a que, hasta hace poco, el jugador de Sport Boys mantenía una relación con Mariela Arévalo y tenía previsto contraer matrimonio en diciembre de 2026.

Según reveló el programa conducido por Magaly Medina, Carla Arce formó parte de la agrupación femenina de cumbia Los Ángeles de Fuego, donde era conocida artísticamente como Morena Arce. Asimismo, participó en producciones audiovisuales vinculadas al ambiente salsero, entre ellas el videoclip de la canción “Rebeca”, de la agrupación Ray Callao, donde compartió escenas con el actor Pietro Sibille.

El espacio televisivo también informó que Arce mantiene una amistad cercana con el salsero Antonio Cartagena, a quien incluso habría acompañado durante algunas presentaciones y giras realizadas en Argentina y República Dominicana.

Tras la difusión de las imágenes, la producción del programa se comunicó con Carla Arce a través de WhatsApp para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, la respuesta fue breve y evitó mayores explicaciones sobre su vínculo con el futbolista.

“Es un amigo, al cual quiero mucho” , señaló.

Las imágenes mostraron a Trauco y Arce dentro de la camioneta del jugador durante la madrugada, hecho que alimentó especulaciones sobre una posible relación sentimental. No obstante, antes de la emisión del reportaje, el seleccionado nacional publicó un comunicado en el que negó cualquier acto de infidelidad.

En dicho pronunciamiento, el futbolista aseguró que se encuentra soltero desde hace tres meses y que actualmente está enfocado en su carrera profesional.

Además, informó que interpuso una denuncia contra Magaly Medina por presunto acoso y vulneración de su intimidad, con el objetivo de impedir la difusión de los registros audiovisuales obtenidos aquella madrugada.

Pese a la acción legal emprendida por el deportista, el programa emitió el reportaje y reveló las imágenes que posteriormente generaron amplio debate en redes sociales y espacios de espectáculos.

La aparición de Carla Arce en el ampay ha despertado interés entre los seguidores de la farándula local, quienes buscan conocer más detalles sobre la mujer que protagoniza uno de los episodios mediáticos más comentados de los últimos días junto al futbolista peruano.