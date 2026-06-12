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“La Mena y Anisilla” es el primer cortometraje de animación peruano renderizado mediante Huawei Cloud, incorporando tecnología de procesamiento en la nube a su producción.
“La Mena y Anisilla” es el primer cortometraje de animación peruano renderizado mediante Huawei Cloud, incorporando tecnología de procesamiento en la nube a su producción.
Por Redacción EC

La animación peruana suma una nueva propuesta dirigida al público familiar. Se trata de “La Mena y Anisilla”, un cortometraje producido por Chaska Entertainment que llegará a salas de cine como parte de la programación previa a funciones familiares, llevando a la pantalla una historia sobre autoestima, aceptación y cuidado de la salud visual infantil. El proyecto cuenta con el respaldo de Santillana, Claro, Delibakery, Yoleit, Huawei Cloud y Star Films.

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Foto y video: América TV
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