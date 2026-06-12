La animación peruana suma una nueva propuesta dirigida al público familiar. Se trata de “La Mena y Anisilla”, un cortometraje producido por Chaska Entertainment que llegará a salas de cine como parte de la programación previa a funciones familiares, llevando a la pantalla una historia sobre autoestima, aceptación y cuidado de la salud visual infantil. El proyecto cuenta con el respaldo de Santillana, Claro, Delibakery, Yoleit, Huawei Cloud y Star Films.

Basada en la obra del escritor peruano Hernán Garrido-Lecca, ampliamente difundida en entornos escolares, la historia sigue a Mena, una tortuga que enfrenta problemas de visión, pero evita usar lentes por temor a las opiniones de quienes la rodean. Su principal apoyo es Anisilla, una pequeña tortuga que vive en su sombrero y representa esa voz interior que la acompaña en momentos de duda e inseguridad.

La historia está inspirada en el libro homónimo de Hernán Garrido-Lecca, una obra utilizada en instituciones educativas para trabajar valores y desarrollo emocional.

La trama se desarrolla cuando ambas se separan inesperadamente. Mientras Anisilla debe aprender a desenvolverse sola en un entorno desconocido, Mena emprende un proceso de descubrimiento personal que la llevará a aceptar sus dificultades visuales y comprender que usar lentes no define quién es. A través de esta experiencia, el cortometraje aborda temas como la confianza, la empatía y la importancia de reconocer las propias necesidades.

Además de su mensaje educativo, “La Mena y Anisilla” destaca por convertirse en el primer cortometraje peruano renderizado en Huawei Cloud. Para Chaska Entertainment, la producción marca el inicio de una nueva línea de contenidos animados orientados a transformar temas relevantes para la infancia en relatos capaces de entretener, educar e inspirar, consolidando al cine como una herramienta para generar conversaciones dentro de las familias y las escuelas.