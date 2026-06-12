Resumen

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“Rangel: la sonoridad de la danza de negritos” se proyectará este sábado 13 de junio, a las 5:30 p.m. en el Ministerio de Cultura.
“Rangel: la sonoridad de la danza de negritos” se proyectará este sábado 13 de junio, a las 5:30 p.m. en el Ministerio de Cultura.
Por Redacción EC

La Asociación Cultural Colectivo Sur-real y la productora PartPerú presentarán el documental afroperuano denominado “Rangel: la sonoridad de la danza de negritos”, que se proyectará este sábado 13 de junio, a las 5:30 p.m. en el Ministerio de Cultura. El documental rinde homenaje al caporal Moisés Rangel de la cuadrilla de negritos de San Luis de Cañete. La dirección del documental está a cargo de Erick Sarmiento Fernández.