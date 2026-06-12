La Asociación Cultural Colectivo Sur-real y la productora PartPerú presentarán el documental afroperuano denominado “Rangel: la sonoridad de la danza de negritos”, que se proyectará este sábado 13 de junio, a las 5:30 p.m. en el Ministerio de Cultura. El documental rinde homenaje al caporal Moisés Rangel de la cuadrilla de negritos de San Luis de Cañete. La dirección del documental está a cargo de Erick Sarmiento Fernández.

El documental busca visibilizar el aporte de este personaje afrodescendiente de la comunidad cañetana para el fortalecimiento de la identidad local y la construcción audiovisual de contenidos de la zona. Es un primer panorama audiovisual de la riqueza que alberga la provincia de Cañete.

El documental rinde homenaje al caporal Moisés Rangel de la cuadrilla de negritos de San Luis de Cañete.

Se trata además de un proyecto audiovisual que recoge los testimonios de los abuelos del distrito de San Luis de Cañete, fotos y restauración musical. Tradición que ha sido transmitida de generación en generación y no ha desaparecido en el tiempo.

Después de la proyección, se realizará un conversatorio sobre la importancia del personaje afroperuano Moisés Rangel para su comunidad.

La cita es este sábado 13 de junio, a las 5:30 p.m. en el videowall del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja). El ingreso es libre.