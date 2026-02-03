La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) presentó el cronograma de vencimientos mensuales para la declaración y pago de las obligaciones tributarias correspondientes al año 2026, que iniciará el próximo 16 de febrero.
Este cronograma establece las fechas de vencimiento según el último dígito del RUC, correspondientes a los periodos de enero a diciembre del año 2026, de acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación.
Los Buenos Contribuyentes, designados por Sunat, cuentan con un vencimiento especial que reconoce su cumplimiento permanente y les otorga un plazo adicional para presentar sus declaraciones y realizar el pago de sus obligaciones tributarias.
Sunat indicó que, para mayor información sobre el cronograma puede visitar la web de la institución.
Además, de comunicarse al 0-801-12-100 o 315-0730 ante cualquier consulta o acudir a cualquiera de los Centros de Servicios al Contribuyente ubicados en el país.
